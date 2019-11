Site de Life&Style do PÚBLICO: Culto agora é Ímpar

As últimas tendências nas áreas da bem-estar, alimentação, moda, beleza e casa, sem esquecer os temas de género, o Ímpar é a evolução natural do que começou por ser o site de Life&Style e que foi, até ontem, o Culto.

O Ímpar pretende ser uma montra das coisas boas da vida, um guia para o século XXI para aqueles que procuram melhores maneiras de estar consigo e com os outros. Por isso, além das notícias, aposta também em propostas, conselhos e exemplos de pessoas ou de objectos que marcam o padrão da arte de saber viver. O Ímpar é também espaço para conhecer a opinião de especialistas em áreas diversas como a família, a sexualidade, a educação ou a saúde, sem esquecer a alimentação, o comportamento e o bem-estar.

Embora o novo conceito, que se espelha num site com um aspecto mais arrojado, tenha em especial atenção o público feminino, as propostas e a forma como os temas são abordados alargam-se a todos os que procuram desfrutar da vida. O exemplo concreto é a revista Ímpar, cujo segundo número saiu neste domingo, com o PÚBLICO. Em torno da ideia de tempo, entrevistamos o piloto António Félix da Costa, o médico Vítor Almeida e a jornalista Clara de Sousa, que acertaram os ponteiros para falar de tempo. Ou da falta dele. Olhamos para o que dizem os especialistas sobre como transformar o nosso tempo em espaço de bem-estar. Mas também nos sentamos para saborear um bom disco ou um livro, um charuto, um petisco ou um bom vinho, sem esquecer como alguns relógios e automóveis se eternizam, graças às suas fortes personalidades. Em suma, o Ímpar, seja online ou em papel, é luxo.

Há vida para além das notícias e, ao longo dos próximos meses, o Ímpar vai desvendar, com novos parceiros e novos rostos, que há um mundo a descobrir para os que querem saborear a vida em harmonia.