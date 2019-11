Best Of Wine Tourism: Quinta da Pacheca eleita o melhor enoturismo pelo público

A Quinta da Pacheca, situada em Cambres, Lamego, foi declarada a vencedora do Best of Wine Tourism Public Choice Award. Este prémio é recebido no âmbito do Best of Wine Tourism, competição mundial promovida pela Rede de Capitais dos Grandes Vinhedos, formada por dez cidades e regiões vinícolas, incluindo o Porto.

Por duas semanas, os votantes tiveram oportunidade de escolher a sua experiência preferida de enoturismo entre 67 propriedades vinícolas localizadas na Europa, Austrália e Américas, seleccionadas em cada país pelo júri. No total foram contabilizados quase 5,000 votos no site da rede. A quinta já tinha sido declarada a “vencedora absoluta” nacional na decisão do júri.

Na última década, o enoturismo na quinta, lê-se, viveu “um grande impulso”, devido à mudança de proprietários, em 2o13, pode-se ler em comunicado enviado à redacção. No ano anterior, os dez quartos em grandes pipas de vinho (e de luxo) “catapultaram” o enoturismo da Pacheca, que já tinha também conquistado o Best of Wine Tourism na categoria de “Arquitectura e Paisagem”.

Sobre a Quinta da Pacheca, a sua co-proprietária, Maria do Céu Gonçalves, afirma que possui “uma oferta enoturística diferenciada, que proporciona uma experiência completa à volta desta realidade do vinho”. "E isso é reconhecido por quem nos visita”, sublinha.

Ainda em fase de crescimento, o The Wine House Hotel da Quinta da Pacheca tem como objectivo passar dos 15 quartos actuais para 24 quartos, incluindo nesta expansão um spa, uma piscina exterior e uma nova sala de provas.

O hotel já sofreu remodelações: os 15 quartos disponíveis possuem agora mais “elegância e sobriedade”, palavras da proprietária, para além de disponibilizar um restaurante com cozinha de autor e uma sala de prova de vinhos.

O concurso Best of Wine Tourism premiou anteriormente a Quinta do Pacheco em 2015, com o prémio de melhor “Restaurante Vínico”, em 2016, na categoria de “Experiências Inovadoras em Enoturismo”, e por fim em 2017, como melhor “Alojamento”.

