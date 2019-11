Irlanda elege Lisboa como melhor destino da Europa para uma escapadela

Best City Break Destination in Europe. É uma distinção que Lisboa já se habituou a ganhar (particularmente nos World Travel Awards, tanto europeus como mundiais). Mas, desta feita, e pela primeira vez, o prémio chega da Irlanda e é uma escolha exclusivamente profissional: a eleição foi feita a partir dos votos de profissionais da indústria de turismo de todo o país.

“É sempre gratificante quando Lisboa é reconhecida como o melhor destino turístico a visitar e o facto de já termos recebido mais de 180 mil visitas de irlandeses, só nos primeiros oito meses deste ano, teve forte contributo nesta eleição”, comenta Paula Oliveira, directora-executiva da Associação Turismo de Lisboa, em comunicado.

O prémio foi entregue no dia 22, numa cerimónia em Dublin, em que foram distinguidos outras “estrelas" das viagens, incluindo Nova Iorque (melhor destino na América do Norte), Tailândia (melhor destino na Ásia), Lanzarote (Melhor destino para férias ao sol), Emirates (melhor companhia aérea longo curso) ou a MSC Cruises (melhor companhia de cruzeiros).

“Estes prémios também reflectem a aposta contínua de Lisboa na requalificação do património, na disponibilização de novos equipamentos e no enriquecimento da oferta cultural e gastronómica”, salientou ainda Paula Oliveira a propósito dos galardões, atribuídos pela Irish Travel Trade News, a única publicação irlandesa dedicada em exclusivo à indústria de turismo para profissionais da área e que já conta com meio século de história. Foi a primeira vez que o prémio para melhor destino city break foi atribuído.

Este ano, Lisboa já recebeu o mesmo prémio nos World Travel Awards europeus e é candidata ao título a nível mundial na gala final dos “óscares” de turismo 2019, que se realiza esta semana.