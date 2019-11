Conselheiros divididos sobre plano para o futuro do Montepio

A reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), que decorreu esta sexta-feira, debateu, entre outras coisas, a situação financeira do grupo, nomeadamente em termos de capital, e foi palco de uma troca de impressões acesa à volta do que poderia ser a eventual intervenção do Estado para sanear a maior entidade da economia social. Os conselheiros debruçaram-se igualmente sobre o perfil do próximo presidente executivo (CEO) do Banco Montepio, Pedro Leitão, e as fugas de informação para a comunicação social.

