Comércio electrónico motiva 30 queixas por dia

As falhas e os atrasos na entrega (41%) e os casos de burla (23%) são os principais motivos de reclamações dos consumidores que deixam em média cerca de 30 registos por dia no Portal da Queixa. Esta plataforma electrónica, que está associada à iniciativa europeia #yourEUright (um projecto que informa os consumidores sobre os seus direitos quando compram na Internet), alerta para o aumento do número de reclamações relativas às compras online: uma subida de 27% face a 2018.

De acordo com os dados divulgados pelo Portal da Queixa, de 1 de Janeiro de 2019 até 20 de Novembro passado, a equipa de análise do Portal da Queixa registou um total de 9064 reclamações relativas a compras online, identificando um aumento de 27% face ao período homólogo, onde foram registadas 7120 reclamações. Os sectores onde há mais queixas são na Tecnologia e Electrodomésticos (30%) e nas Viagens, Turismo e Lazer (17%). Os supermercados online (9%), a moda, vestuário e acessórios (8%) e as apostas online (5%) são os que têm menos expressão entre as queixas.

Em véspera de se assinalar a Black Friday, uma data no calendário norte-americano que se globalizou e que traz promoções não só nas lojas físicas no dia 29 de Novembro, mas que é antecipada no comércio online e se prolonga por vários dias, o Portal da Queixa criou um “feed” (espaço próprio) na sua plataforma que estará dedicado às reclamações, actividades, notícias e temas sobre a Black Friday – este feed servirá como uma actualização ao minuto de tudo o que os consumidores estão a partilhar no Portal da Queixa.

Também a DECO - Associação de Defesa do Consumidor disponibiliza várias ferramentas online com o objectivo de ajudar os consumidores que queiram aproveitar os descontos. Uma dessas ferramentas, e que pode ajudar a evitar algumas fraudes, é um comparador de preços que permite conhecer a evolução dos preços dos produtos nas lojas online e descobrir se oferecem descontos reais durante a Black Friday.