Black Friday no Reino Unido: só um em 20 descontos é real

Apenas um em 20 produtos promovidos com descontos na Black Friday pelos comerciantes britânicos é real. Esta foi a conclusão de uma pesquisa desenvolvida pelo grupo de consumo Which? que avaliou 83 produtos à venda da Black Friday do ano passado e identificou que a esmagadora maioria é mais barata ou tem o mesmo preço durante outras alturas do ano.

O grupo dá mesmo exemplos de produtos que acompanhou em retalhistas de tecnologia britânicos ou grandes superfícies de electrodomésticos, ou até na Amazon (em que um produto promovido com um desconto de 39% teve um preço mais baixo em 13 ocasiões distintas da Black Friday), para concluir ainda que seis em cada 10 produtos estiveram mais baratos em pelo menos um dia nos seis meses antes da Black Friday e 75% baixaram de preço nos meses a seguir.

Uma responsável da Which?, Natalie Hitchins, explicou no comunicado divulgado esta terça-feira, que acompanha os resultados da pesquisa, que “temos vindo a mostrar, de forma recorrente, que as promoções divulgadas pelos comerciantes na Black Friday não são tão bons como parecem. A nossa pesquisa comprova que este evento popular de compras é só hype [propaganda] e que há poucos descontos genuínos”.