Portugal nos Mundiais de trampolins

Portugal parte para os Mundiais de trampolins, que decorrem em Tóquio, entre 28 de Novembro e 1 de Dezembro, com o objectivo de garantir vagas, em femininos e masculinos, para os Jogos Olímpicos de 2020.

Com uma representação de sete atletas – quatro em masculinos e três em femininos – Isabel Falcão, directora técnica da ginástica de trampolins, assumiu, em declarações à agência Lusa, a ambição de assegurar vagas, lembrando que estas “são para o país e não nominais”.

“A nossa ambição é termos um finalista em masculinos e outro em femininos”, afirmou Isabel Falcão, admitindo que “poderá ser mais fácil atingir o objectivo no sector masculino”. Portugal vai estar representado no concurso masculino pelos ginastas Diogo Ganchinho, Diogo Abreu - que já participaram em Jogos Olímpicos - Pedro Ferreira e Ricardo Santos.

“Em femininos, talvez seja mais difícil atingir o objectivo, mas nós acreditamos sempre”, disse a responsável, assinalando: “Nos trampolins, tudo é possível”.

No Ariake Gymnastics Centre, que vai receber as provas olímpicas das várias disciplinas da ginástica, as representantes lusas em trampolins serão Beatriz Martins, Sílvia Saiote e Mariana Carvalho.

Os oito finalistas dos concursos masculino e feminino asseguram um lugar nos Jogos Olímpicos, que se disputam entre 24 de Julho e 9 de Agosto de 2020, na capital japonesa, com a limitação de uma vaga por país.

Caso não consigam o apuramento olímpico nos Mundiais de trampolins, os atletas podem ainda garantir vaga para Tóquio2020 por classificação do “ranking”, calculado com base no circuito de provas das Taças do Mundo.

Isabel Falcão lembrou os trampolins são uma disciplina olímpica desde os Jogos Sydney2000 e que “Portugal quer continuar a estar representado, como acontece, ininterruptamente, desde Atenas2004”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos Jogos Olímpicos, ao contrário do que acontece nos Mundiais, em que também competem na variante sincronizada, os atletas apenas disputam os concursos individuais.

Nos Mundiais de Tóquio, Portugal vai também estar representado por seis atletas (quatro masculinos e dois femininos) em duplo mini-trampolim e por quatro (três masculinos e um feminino) em tumbling.