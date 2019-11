João Mário e Éder eliminados da Champions, Real apurado no “sofá”

Os portugueses João Mário e Éder não estarão nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O Lokomotiv foi eliminado nesta terça-feira, com a derrota frente ao Bayer Leverkusen, ficando impossível, com um jogo por disputar, chegar ao segundo lugar do grupo D – que tem Juventus apurada e Atlético de Madrid a poder garantir o apuramento ainda nesta noite, em Turim.

Na Rússia, o Lokomotiv teve Éder no “onze”, mas não teve João Mário, lesionado. O jogo começou logo mal para os russos, com o avançado português a protagonizar um dos lances mais bizarros da temporada. Após um canto, Éder, tentando tirar a bola da sua área, acertou em Zhemaletdinov, que nada pôde fazer para evitar o autogolo. Veja o vídeo do lance.

Aos 54 minutos, Bender fez o 2-0, num golo de belo efeito, com a bola no ar, dando ainda mais justiça a um jogo globalmente dominado pelos alemães, sobretudo na segunda parte.

Duas expulsões em dez segundos

Os primeiros jogos desta terça-feira europeia trouxeram, ainda, a confirmação do apuramento do Real Madrid. Os espanhóis nem precisaram de jogar para assegurarem um dos dois primeiros lugares do grupo A, já que o empate do Club Brugge (1-1) em Istambul, frente ao Galatasaray, impede os belgas de chegarem ao segundo lugar. Buyuk marcou para o “Gala”, mas Diatta empatou aos 90+2’, deixando em aberto o lugar de apuramento para a Liga Europa.

Os belgas acabaram o jogo com nove jogadores, já que, em dez segundos, tiveram duas expulsões inusitadas: primeiro foi Diatta, que tirou a camisola no festejo - apesar de já ter um amarelo -, e logo a seguir foi Mata, que partiu a bandeirola de canto nos festejos.