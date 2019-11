Ralf Rothmann: “Sentávamo-nos sempre com a guerra à mesa”

Ralf Rothmann (n. 1953) é um dos mais prestigiados escritores alemães actuais. Morrer na Primavera — distinguido com o prémio Kleist, um dos mais importantes da língua alemã — é a história de um homem que vive assombrado pelo seu passado, e que durante décadas quase se remete ao silêncio. Era um homem que pouco sorria, sem ser desagradável, e sempre com uma expressão de melancolia e cansaço. Não tinha amigos nem procurou tê-los. Manteve-se a vida inteira num silêncio que ninguém queria compartilhar. Este homem era o pai do escritor Ralf Rothmann. “A motivação para a escrita do livro, para além de contar a história do meu pai, foi a de tentar descobrir as palavras que ele nunca disse, as histórias que ele nunca contou, saber o que tinha acontecido. Foi um exercício de escrita que funcionou como uma procura das histórias”, confessou ao Ípsilon o autor alemão na sua passagem por Lisboa. E continuou: “Eu amava o meu pai, mas passei a amá-lo mais depois da sua morte e da escrita deste livro. Foi um amor posterior, porque durante o tempo em que esteve vivo não me deu espaço, não queria falar, não queria contar a história sobre o que aconteceu nos anos da sua juventude. Esta foi uma forma de eu tentar descobrir, imaginando, como é que o meu pai lidou com isto. Este silêncio é muito típico daquela geração.”

