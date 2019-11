Disco Pura Vida de Mísia premiado na Alemanha e lançado em França

O disco que Mísia lançou este ano, intitulado Pura Vida - Banda Sonora, acaba de ser distinguido na Alemanha com o Prémio German Phonographic Critics Award, anunciou a sua agência, a Uguru. Editado em Portugal no dia 12 de Abril, em co-produção do Museu do Fado, e no resto do Mundo pela GALILEO Music, Pura Vida será editado no próximo dia 29 de Novembro em França, tendo a cantora já agendada para Janeiro, a apresentação do disco ao vivo em Paris, no dia 20 de Janeiro, em La Cigale, num espectáculo integrado no festival Au Fil Des Voix e no qual partilhará o palco com António Zambujo.

O disco Pura Vida - Banda Sonora, apresentado ao vivo no São Luiz, em Lisboa, em 25 de Junho, foi o primeiro trabalho de estúdio de Mísia depois do duplo Para Amália (2015) e da colectânea Do Primeiro Fado ao Último Tango, que em 2017 resumiu em 40 canções e num CD duplo os seus então 25 anos de carreira. E sintetizou, como se escreveu no PÚBLICO, a “catarse de um período de dor e renascimento”, fazendo a “banda sonora de dois anos duros aos quais ela resistiu com os pés assentes no chão e na música. O resultado, cruzando fado e tango, sons dos céus e do inferno, é avassalador.”

Com produção e direcção musical do maestro napolitano Fabrizio Romano (que trabalha há já vários anos com Mísia), o disco contou com a participação de vários músicos (Cláudio Romano, Filipe Felizardo, Luís Cunha, Luís Guerreiro, Paulo Gaspar, Pedro Santos, Walter Hidalgo) e teve como convidados Gaspar Varela (guitarra portuguesa), o catalão Raül Refree (guitarra eléctrica) e os cantores Ricardo Ribeiro e Daniel Melingo, que cantaram com Mísia em, respectivamente, Pasión e Corazón y hueso. Melingo, autor deste último tema, convidou Mísia para o cantarem juntos no concerto que ele deu na noite de 29 de Outubro deste ano, no Teatro da Trindade, no Ciclo Mundos. E esse momento foi registado em vídeo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2020, a par da digressão de Pura Vida, Mísia criou também um espectáculo destinado a assinalar o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, nome maior não só do fado como da canção mundial, e a quem Mísia já dedicara, em 205, o duplo CD Para Amália. Neste espectáculo, com o título Amália - Coração Independente, pretende-se mostrar, citando o comunicado divulgado agora pela Uguru, “como tudo o que veio depois dela [de Amália] não existiria da mesma forma sem a liberdade que lhe permitiu revolucionar musical, poética e filosoficamente o Fado, que nunca mais foi o mesmo depois dela.”

Segundo as datas já anunciadas para a digressão da cantora em 2010, Mísia actuará em Abril em Marrocos (Casablanca) e em Maio na Alemanha (dia 3 em Reutlingen, 4 em Darmstadt, 6 em Karlsruhe, 8 em Allensbach), Suíça (dia 7, em Basel) e Áustria (dia 9, Innsbruck). Em Junho andará pela América do Sul: Brasil (dia 5 em São Paulo, dia 7 no Rio de Janeiro), Chile (dia 12, Santiago), Argentina (dia 14, Buenos Aires), Peru (diz 16, Lima) e Colômbia (19 e 21). Em Julho, a 17 e 18, actuará em Viena de Áustria.