Já por alturas de Casino (1995) Martin Scorsese terá querido que Robert De Niro entrasse na “fase Jean Gabin”. Mas foi durante a pesquisa para The Winter of Frankie Machine que o actor cumpriu a dieta de cinema francês, de Melville a Jacques Becker (Touchez pas au Grisbi, 1954). The Winter of Frankie Machine, que seria a história de um sicário que se aposentava e se tornava “exemplar”, nunca chegou a ser concretizado porque durante a pesquisa chegou às mãos do actor I Heard you Paint Houses, o livro de Charles Brandt resultante das confissões feitas por um hitman da Mafia, Frank Sheeran (1920-2003). De Niro livrou-se então de um projecto que não lhe interessava acenando a Scorsese com outro. “Entra” O Irlandês, a velhice e a desacelaração. Entram os gangsters de pijama.

Continuar a ler