E os campeões da transição energética são… as cidades

As motivações são várias. Seja em busca da redução da factura energética, da melhoria do acesso dos cidadãos à energia eléctrica, da segurança no abastecimento ou do combate à poluição urbana associada aos transportes, milhares de cidades por esse mundo fora estão a acelerar o passo para a transição energética, ultrapassando, nalguns casos, os compromissos assumidos pelos países a que pertencem. A boa notícia é insuficiente para nos fazer descansar quanto ao esforço necessário para alcançar uma redução de emissões que permita travar o aquecimento global, mas não deixa de ser um sinal positivo. Ou não fossem as cidades, globalmente, responsáveis por três quartos das emissões de gases com efeito de estufa.

Continuar a ler