Adam Rutherford: “Todos descendemos de Carlos Magno e temos ADN neandertal”

O geneticista Adam Rutherford é britânico, mas a sua árvore genealógica é bem mais “emaranhada” do que parece: o seu pai é britânico, a sua mãe indiana. A sua irmã casou-se um sul-africano britânico; o seu irmão do meio casou-se com uma sueca e o seu irmão mais novo namora com uma iraniana. A sua família é uma prova de que o “baralho dos genes é baralhado uma e outra vez” e que faz mais sentido falar-se de “teia” do que de “árvore”.

Continuar a ler