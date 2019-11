Que violência?

Porque falar da erradicação da violência contra as mulheres é, infelizmente, falar de muitas realidades, tão distintas todas, no mundo e nos dias de hoje.

É, desde logo, falar da violência da intimidade, essa que ocorre entre quatro paredes (ou que deriva de quatro paredes) e que é a violência que espanca, ou a violência que humilha, ou a violência que isola, ou a violência que priva de dinheiro, ou a violência que viola o sexo e viola a alma.

Esta é a violência que mata e faz notícia e faz estatísticas, ou a que vai matando lentamente, em mortes-vidas anónimas, caladas e invisíveis.

Mortes-vidas que não chegam às notícias, nem entram nas estatísticas, mas que são, ainda, a marca do quotidiano de tantas e tantas mulheres, jovens algumas, maduras outras, velhas, outras ainda.

Mas a violência contra as mulheres está muito para além das quatro paredes, muito para além da família, ou das relações que se julgavam amorosas.

A violência contra as mulheres está nos salários mais baixos, está na “secundarização” do valor do seu trabalho, está na maior precariedade e no maior desemprego, fenómenos que têm, todos eles, um perfil feminino.

A violência contra as mulheres está na exploração, que é a venda do seu corpo e da sua sexualidade e a conversão desta exploração em “trabalho”, no pressuposto de que esta conversão é uma forma de legitimação do direito (e da liberdade) das mulheres ao uso do seu corpo e da sua sexualidade.

A questão é que são outros quem usa (e abusa) desse corpo e dessa sexualidade.

E a questão, maior ainda, é que muitas mulheres – e particularmente muitas destas mulheres – não provêm de contextos sociais, culturais e económicos que lhes permitam ser “donas” desses corpos e dessa sexualidade, que se expõe na infâmia das montras, ou que se “salda” em “happy-hours” ou em bordeis “low-cost”.

Porque para as mulheres terem noção de que são “donas” do seu corpo, da sua sexualidade e dos seus destinos, é preciso que tenham acesso à educação e que lhes seja concedido um mínimo (pelo menos um mínimo) de dignidade.

E a verdade é que, para a maioria das mulheres do mundo, isso ainda não é uma verdade.

E não o é, não apenas em geografias mais remotas. Não o é, também, nas periferias e nas franjas das nossas geografias, as do mundo que se diz “desenvolvido”.

Essas periferias e essas franjas, em que as mulheres são deixadas para trás, carregando aos ombros os filhos que não fizeram sozinhas, e acumulando dois e três empregos, mal-pagos todos, esticando as horas dos dias, apenas na tentativa de que a pobreza não se converta em fome.

A violência contra as mulheres está na culpa com que nos carregam (e nos carregamos), simplesmente, por sermos mulheres.

A culpa de tantos pecados tão pouco originais: a culpa por sermos mães e termos um emprego; a culpa por não sermos mães; a culpa por não termos emprego; a culpa por nos vestirmos demasiado; a culpa por estarmos demasiado despidas; a culpa por termos voz; a culpa por calarmos; a culpa por não cuidarmos; a culpa porque nos anulamos ao cuidar; a culpa por suportarmos; a culpa por já não suportarmos mais; a culpa por não viver na culpa – coisa que, afinal, não se desculpa a uma mulher…