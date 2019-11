Chega e Iniciativa Liberal: novos partidos, velhas lutas

Ao longo do corrente mês de Novembro, dois partidos com uma ainda curta história de vida – o Chega e a Iniciativa Liberal (IL) – colocaram-se no centro do debate em torno da memória do dia 25 de Novembro de 1975, que pôs fim ao chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC). O primeiro apresentou na Assembleia da República (AR) uma proposta de resolução que recomenda ao Governo que “proceda à instauração de uma celebração solene do 25 de Novembro”. O segundo colocou no seu cartaz publicitário situado na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, a seguinte mensagem: “25 de Novembro sempre. Comunismo nunca mais”.

O debate não é novo, a novidade é que este ano ele foi protagonizado também por dois partidos que não existiam e que não têm qualquer ligação com os acontecimentos que pretendem que sejam celebrados. Porque é que o fazem então?

Ao estimularem o debate sobre a memória do 25 de Novembro, Chega e IL pretendem rejeitar a posição dominante da esquerda e, desta forma, colocar o PS numa posição difícil. É que os socialistas têm uma relação complexa com a memória dos primeiros anos da democracia e com a gestão do seu legado simultaneamente de luta anti-fascista e anti-comunista e isso vê-se na forma como se comportam em momentos como este.

Vejamos, a título de exemplo, o que se passou na AR nos últimos 10 anos:

Em 2009, o CDS apresentou um voto de congratulação pelo 34º aniversário do 25 de Novembro, argumentando que aquele é, “o momento decisivo em que a Revolução portuguesa segue, irreversivelmente, o caminho para uma democracia de modelo ocidental”.

A direita alia-se e vota a favor. O PS junta-se à esquerda e rejeita a proposta.

Em 2015, no dia da tomada de posse da “geringonça”, com o PS de volta ao poder e após quatro anos de governo PSD-CDS, o PSD vê vantagens nesta velha batalha do CDS e alia-se àquele partido num voto de saudação pelos 40 anos do 25 de Novembro. A data é apresentada como o dia em que: “O povo português soube, não sucumbindo às manobras tácticas e estratégicas de uma franja radical da sociedade portuguesa, que podiam ter resvalado numa guerra civil, rejeitar uma visão autocrática e internacionalista de Portugal”.

António Costa acabava de assinar um acordo sem precedentes com os protagonistas daquele período. Neste contexto, os socialistas precisam de se recentrar e, desta feita, abandonam os seus novos aliados e abstêm-se (junto com o PAN), deixando BE, PCP e Verdes (e alguns deputados socialistas) sozinhos contra a direita. O voto foi aprovado.

Em 2016, a história repete-se: CDS e PSD apresentam nova proposta semelhante à anterior. Nada mudou, mas o PS está mais coeso na sua decisão de se abster.

Essa coesão deve-se a um motivo: o PS ia apresentar uma proposta alternativa: um voto de saudação à consolidação da democracia em Portugal. Os socialistas estão determinados em apresentar um voto que não possa ser rejeitado por nenhuma das bancadas. E por isso são estratégicos no texto que apresentam: “Importa, sem revisionismo, sem vontade de criar fracturas artificiais e há muito superadas, e sem qualquer vontade revanchista ou provocatória, abandonar a politização da História”.

A direita não tem como votar contra; a esquerda também não. O PS sai vitorioso.

Mas a história não acaba aqui. Em 2017, o CDS apresenta novo voto de saudação pelo 42º aniversário do 25 de Novembro. Mas desta vez parecem ter descoberto a receita para fazer o PS votar com a direita. Ainda que o voto seja de saudação pela data habitual, o texto nada diz sobre 1975. Em vez disso, fala-se de valores inquestionáveis para o PS: “a consolidação de Portugal como um país democrático e plural, inserido nos grandes espaços de afirmação internacional – o europeu, o atlântico e o lusófono – cumprindo o respeito pelas regras democráticas que o 25 de Abril permitira criar.”

A estratégia funciona e, desta feita, o PS coloca-se do lado oposto ao dos seus aliados parlamentares.

Em 2018, repete-se o cenário de dois anos antes: PSD e CDS assinam uma proposta conjunta que recebe a abstenção do PS e este volta a apresentar o seu próprio voto de saudação, mas agora a ‘consolidação’ deu lugar à ‘construção’ da democracia. E em lugar do texto inócuo que apresentara em 2016, opta por tentar “agradar a gregos e a troianos”.

“Após o 25 de Abril, momento fundador do Portugal Democrático, viveram-se momentos de incerteza e de intenso debate e confronto, e por vezes traduzidos em momentos de elevada tensão e risco de conflito (...) Os acontecimentos de 25 de Novembro de 1975 foram especialmente relevantes nesse contexto”.

Os planos saem gorados e o PS vê-se sozinho perante a sua própria iniciativa (junto com o PAN). A esquerda vota contra. A direita abstém-se.

Este ano, a proposta do CDS repete uma velha ideia: “A 25 de Novembro de 1975, o povo português colocou-se do lado da liberdade contra a tentativa de substituir uma ditadura por uma outra de sinal contrário.”

PSD, Chega, IL e alguns deputados do PS votaram a favor; BE, PCP, PEV e um deputado do PS votaram contra. PS absteve-se, junto com o PAN. O Livre não votou.

Para o Chega e o IL, falar do 25 de Novembro faz parte da estratégia que assumiram para si de luta contra a narrativa dominante e o statu quo. Ainda que estes dois partidos tenham muito pouco em comum, parecem convergir neste ponto. As gerações mais jovens já não saberão o que simboliza o 25 de Novembro, mas estes partidos sabem que ao obrigar o PS a posicionar-se sobre estas matérias estarão a encostá-lo ao resto da esquerda, e isso basta-lhes.

São novos partidos a entrar em velhas lutas e elas não vão desaparecer tão cedo.