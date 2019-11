A Comissão Europeia está à procura de operadores de conferência

A Comissão Europeia quer recrutar 25 operadores de conferência. Os candidatos deverão ficar responsáveis pelo “funcionamento do equipamento técnico de som e de imagem nas instalações multimédia ou de conferências”, bem como pela prestação de apoio técnico de equipamentos audiovisuais e informáticos.

Os interessados devem ser nacionais de um Estado-membro da União Europeia, falar pelo menos duas línguas oficiais da UE (sendo que a segunda língua deve ser inglês ou francês) e ter experiência na área, de quatro ou seis anos, dependendo das habilitações.

As funções são, entre outras, “efectuar controlos das salas de reuniões e conferências”, realizar “controlo técnico da gravação de imagens e/ou som das intervenções realizadas pelos participantes”, gravar debates e fazer um “controlo diário do equipamento audiovisual das instalações das salas de conferência”.

A candidatura deve ser feita no site do Serviço Europeu de Selecção do Pessoal, até 10 de Dezembro, às 12 horas de Bruxelas. Mais informações podem ser encontradas aqui.