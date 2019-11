Coalas podem estar “funcionalmente extintos” devido aos fogos

O período de seca e os fogos que têm devastado a Austrália nas últimas semanas já destruíram 80% dos habitats de coalas — e, com eles, está também a desaparecer a própria espécie. Segundo declarações de Deborah Tabart, da Australian Koala Foundation (AKF), à revista Forbes, mais de mil coalas já morreram devido aos incêndios. O que, dizem os especialistas, os torna “funcionalmente extintos”.

A “extinção funcional” é o termo utilizado para descrever as espécies que já ultrapassaram o nível de extinção em que ainda é possível serem salvas. Ainda que seja difícil contabilizar os coalas existentes — não estão sempre no mesmo sítio, distribuem-se irregularmente por áreas rurais e urbanas e são difíceis de ver —, a AKF acredita que neste momento existam menos de 80 mil coalas na Austrália. Mas alguns especialistas ressalvam que, precisamente devido à dificuldade de os encontrar, este número possa ser superior — o que coloca a hipótese da “extinção funcional” em causa.

O número de coalas tem vindo diminuir ao longo dos anos: em 2012, uma investigação em Gunnedah (um habitat para coalas localizado a 400 quilómetros a norte de Sydney) concluiu que a população desta espécie tinha diminuído 75% desde 1993. E em Maio, a AKF já alertava para o cenário da “extinção funcional” dos coalas, tendo mesmo enviado uma carta ao primeiro-ministro do país, Scott Morrison, e ao líder da oposição, Bill Shorten, para que fossem tomadas medidas de protecção dos animais. Com os incêndios, o cenário piorou: à desflorestação já existente, junta-se a destruição da principal fonte de alimento dos coalas, os eucaliptos. Um coala adulto pode comer até um quilo de folhas de eucalipto.

Recentemente, o vídeo de uma mulher a salvar um coala das chamas tornou-se viral. O episódio aconteceu em Long Flat, uma vila no estado de Nova Gales do Sul, quando uma mulher viu o animal a tentar subir a uma árvore para fugir do fogo e correu para o salvar.

Entretanto, o Koala Hospital, em Port Macquarie, começou uma campanha de crowdfunding para reunir dinheiro para tratar coalas magoados nos incêndios. O objectivo inicial era atingir os 25 mil dólares (cerca de 22 mil euros), mas já conta com quase 1,5 milhões de dólares, doados por mais de 30 mil pessoas.