A farsa da educação inclusiva

Segundo uma notícia (21/11) elaborada pela jornalista do PÚBLICO, Carla Viana, tendo por referência os resultados de um inquérito levado a cabo pela estrutura sindical da Fenprof, num universo de 1192 respostas da parte dos professores (cerca de 11% do total) e de noventa e duas direcções de escolas (perto de 12%), a implementação da designada educação inclusiva - arremedo que veio abarcar, para além dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) os alunos com necessidades permanentes – não está a surtir o efeito desejado e os docentes no terreno, 46%, referem que piorou, enquanto 63% das direcções das escolas afirmam que melhorou. Uma falácia! Na verdade a educação inclusiva, por bem intencionada que seja, não passa de uma farsa em que os docentes são os comediantes sobrecarregados (muitos nem se apercebem deste papel). Entendamo-nos: muitos dos alunos que estavam a ser acompanhados pelo professor do ensino especial foram recambiados para as salas de aulas, sem apoio individualizado! O docente que não possui formação em ensino especial que aguente, que se desdobre, que amoche – “albarda-se o burro à vontade do dono”. O Ministério da Educação não se dá conta que não existem recursos humanos, materiais e físicos suficientes para assegurar a consecução deste desígnio lírico assolapado. Consequentemente a educação inclusiva é uma farsa.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Aldeia da Luz

Estimado António Costa, eu sou Elisabete, holandesa e grande fã do seu país e dos seus habitantes. Tive e tenho a sorte de ter conhecido várias regiões do país e ter criado grandes amizades durante os últimos 30 anos. Há quatro anos conheci a Aldeia da Luz, quer dizer a nova Aldeia da Luz porque a antiga aldeia já tinha desaparecido debaixo da água da barragem de Alqueva. Escrevo esta carta porque fiquei apanhada pelas pessoas da Luz e especialmente pela sua história.

António Costa, já foi lá? Cada vez menos percebo por que razão Portugal não tem sido mais generoso e mais criativo com este projecto, com estes portugueses, que perderam a sua terra querida e vivem hoje numa aldeia nova, muitos deles ainda desorientados e muito tristes. De 400 habitantes que foram forçados a mudar de terra e de casa em 2002, só ficaram 290 hoje, muitos deles sem perspectivas nem esperança.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tenho a certeza que muitas coisas não batem certo, promessas não são cumpridas, aconteceu e ainda existe muita injustiça, cada vez oiço mais exemplos. E cada vez mais tenho a ideia que a pouco assertiva população da Aldeia da Luz foi em vários pontos enganada pelas “autoridades”. Senhor primeiro-ministro, vá lá ver e falar com as pessoas.

No dia 23 de Novembro a nova aldeia fez 17 anos e dou-lhe uma ideia de uma prenda de anos - aquecimento central para esta aldeia que é construída no deserto, num ponto alto, onde o vento do inverno tem “jogo livre”.

Elisabete Damen