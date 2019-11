A geopolítica do lítio e a Bolívia

1. Uma das ironias do mundo é que os países desenvolvidos estão, quase todos, no hemisfério Norte, mas os recursos naturais estão, em grande parte, no hemisfério Sul. Num mundo ideal essa heterogeneidade seria benéfica, pois permitiria redistribuir riqueza por toda a humanidade. Os países mais desenvolvidos a Norte pagariam um justo preço pelos recursos naturais que necessitam para o seu bem-estar. E os países do Sul teriam uma fonte de riqueza que permitiria o seu desenvolvimento económico e social. Mas o mundo é mais complexo e bem mais injusto. Raramente as coisas funcionam assim. A experiência histórica e económica tem mostrado que os recursos naturais do hemisfério Sul não se traduzem, normalmente, em ganhos significativos para as suas populações, seja por culpa dos países capitalistas mais desenvolvidos do Norte — tema abundantemente tratado pelos modelos centro-periferia —, seja por culpa de quem os governa e o faz desastrosamente em nome de utopias, tema que os modelos centro-periferia evadem por razões ideológicas.

