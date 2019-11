Julian Assange pode morrer na prisão caso não receba tratamentos médicos, asseguram 60 médicos

A saúde de Julian Assange está em tão mau estado que o fundador do Wikileaks pode morrer na prisão de alta segurança britânica em que está detido. É este o alerta de uma carta aberta assinada por 60 médicos dirigida ao ministro do Interior britânico, Priti Patel.

“Como médicos, escrevemos esta carta para expressar as nossas sérias preocupações sobre a saúde física e mental de Julian Assange”, alertam os profissionais de saúde no documento com 16 páginas. Para os médicos, o fundador do Wikileaks “precisa urgentemente de diagnóstico médico” para que “qualquer tratamento médico indicado seja administrado por pessoal devidamente equipado e com experiência”.

E deixam um aviso claro. “Se o diagnóstico urgente e tratamento não acontecerem, temos sérias preocupações, de acordo com as provas de que dispomos, que o senhor Assange pode morrer na prisão. A situação médica é portanto urgente. Não há tempo a perder”, continuam na carta.

Os médicos pedem ainda que Assange seja transferido da ala de enfermaria da prisão de alta segurança para um hospital universitário em Londres.

O ministro do Interior britânico ainda não reagiu à carta.

O conteúdo da carta baseia-se em vários “relatos de testemunhas” sobre o estado clínico de Assange, australiano de 48 anos. Uma das pessoas que o relatou foi Nils Melzer, relator especial para a tortura das Nações Unidas, ao dizer que se Assange “continuar exposto à arbitrariedade e abuso pode em breve perder a vida”.

Os Estados Unidos continuam a lutar pela extradição de Assange para solo norte-americano sob acusações de espionagem. Se tal acontecer, pode enfrentar até 175 anos de prisão.

Em 2010, o Wikileaks divulgou documentos diplomáticos confidenciais norte-americanos, no que foi uma das maiores brechas de segurança da História dos Estados Unidos. Também divulgou vídeos de bombardeamentos norte-americanos no Iraque e Afeganistão que custaram a vida a vários civis, o que foi um duro embaraço para Washington.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2011, Assange refugiou-se na embaixada do Equador em Londres e foi, em Abril deste ano, retirado à força dela pela polícia britânica. Foi detido e enviado para uma prisão de segurança máxima.

Na primeira aparição pública em seis meses, Assange apresentou-se na audiência do tribunal, no mês passado, em estado frágil, diz o jornal britânico The Guardian. Pareceu confuso quando o juiz lhe fez perguntas.