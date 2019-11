Mundo árabe: a revolta de quem não tem nada a perder

Levantam-se barricadas com o que se tem à mão, ouvem-se balas e nuvens de gás lacrimogéneo e de fumo negro enchem o horizonte e tendas ocupam ruas e praças. É assim nas ruas iraquianas e iranianas, com as libanesas a terem momentos de violência. E na Argélia os militares não estão a ceder aos protestos pacíficos, prevendo-se a radicalização das ruas quando as eleições presidenciais se aproximam, a 12 de Dezembro.

Continuar a ler