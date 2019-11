Uma casa feita de garrafas: o trabalho de uma mãe para lidar com a perda do filho

São mais de 6 mil garrafas que se transformaram nas paredes que ladeiam um quarto, uma sala, um corredor. A casa que Ivone Martins, agricultora de profissão, começou a construir depois da morte do seu filho já é uma pequena atracção turística numa área rural do Estado de São Paulo, no Brasil. Mas para Ivone é sobretudo uma forma de ultrapassar a morte do filho.

A construção acabou por se tornar num escape e numa forma de viver o luto. Conta com milhares de garrafas que foram descartadas por alguém e aproveitadas por Ivone — a ideia surgiu depois de reparar que grandes quantidades de garrafas de vidro eram "abandonadas" naquela área.

A proprietária de 50 anos está "orgulhosa" do seu trabalho e refere que a técnica não serve só para reduzir os custos que a construção de qualquer habitação comporta, mas também para ajudar o ambiente.

Nos três metros de altura, nove de largura e oito de comprimento foi possível encaixar, para já, um quarto, corredor, cozinha e uma casa-de-banho, mas o trabalho não acaba por aqui: Ivone está a pensar utilizar outros materiais reciclados para construir móveis e decorar a casa.