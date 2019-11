Balthazar são o melhor da Bélgica desde que dEUS se revelou ao mundo

Ouve-se Blood Like Wine, dos Balthazar, um dos primeiros temas que os belgas compuseram e editaram no primeiro álbum Applause, de 2010, e o público que neste domingo esgotou por completo a sala principal do Hard Club, no Porto, canta em coro com a banda. O grupo toca a última música, já no encore, depois de um concerto centrado no último Fever, editado este ano, que não deixou de fora do alinhamento temas dos outros três álbuns.



Durante todo o espectáculo, público e banda estiveram sintonizados na mesma frequência. Depois de uma passagem neste Verão por Paredes de Coura e no dia anterior pelo Super Bock em Stock chegaram à sala portuense para o primeiro concerto em nome próprio em Portugal depois de várias datas esgotadas pela Europa na promoção do novo trabalho.



Os Balthazar estão lançados para serem o melhor que saiu da Bélgica desde que os dEUS se revelaram ao mundo. Musicalmente distantes dos seus conterrâneos, aproximam-se deles a nível de dinâmicas de palco, com uma banda que entre o formato clássico do rock apoiado em guitarra, baixo e bateria, vai experimentando sopros ou violino.



Além do tema que encerrou o concerto passaram por Entertainment, You’re so real, Bunker ou Fever. Antes de os belgas entrarem o trio conimbricense From Atomic aqueceu o palco.



André Borges Vieira