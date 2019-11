Bancos põem taxa fixa a 30 anos na montra

Pedir um empréstimo a 30 anos com uma taxa anual bruta (TAN) de 1,5% seria impensável há poucos anos, mas agora é possível no Bankinter. Ou a 1,75% no BPI, ou mesmo a 2,1% na Caixa Geral de Depósitos e no Novo Banco. Com estas taxas, recolhidas pelo ComparaJá, os bancos procuram atrair clientes, apelando à segurança a médio e longo prazo que esta opção oferece.

