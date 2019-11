Ricardinho anuncia a sua saída dos espanhóis do Movistar

Ricardinho, o melhor jogador do mundo de futsal, anunciou nesta segunda-feira a sua decisão de deixar os espanhóis do Inter Movistar no final da presente temporada.

“Temos feito uma história bonita, ganhámos cinco ligas, três taças de Espanha, uma Taça de Rei, Supertaças, duas Champions, mas acho que está na altura de mudar para um novo desafio, preciso de me motivar ainda mais. Sempre fui um lutador, sempre fui aventureiro”, declarou o internacional luso, de 34 anos.

Ricardinho coloca assim um ponto final na sua ligação ao Inter Movistar, emblema no qual jogou nos últimos cinco anos (entre 2014 e 2018), mas acrescentou que vai continuar a jogar: “Ainda não vou pendurar as botas, ainda faltam muitos anos para isso. Sei que ainda há muita gente com pressa mas ainda tenho muitos anos para jogar.” Uma decisão que o jogador já tinha afirmado em entrevista ao PÚBLICO.

Quanto ao futuro, Ricardinho nada anunciou, sabendo-se apenas que a sua saída irá suceder a custo zero, já que o seu vínculo actual com o Inter Movistar terminava precisamente no final da presente temporada.

Ricardinho trocou o Miramar pelo Benfica em 2003, ainda júnior, e ficou na Luz até 2009. Passou depois pelo Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia) e Inter Movistar (Espanha), onde cumpre a sétima temporada.