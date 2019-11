Jorge Jesus já é “oficialmente considerado cidadão carioca”

Dois dias depois de vencer a Taça Libertadores da América e no dia seguinte a conquistar o campeonato brasileiro, Jorge Jesus recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Acompanhado de familiares, o treinador português esteve Câmara Municipal da cidade brasileira onde foi “oficialmente considerado cidadão carioca”.

A iniciativa de homenagear Jorge Jesus partiu de Felipe Michel, antigo jogador do Flamengo e actual vereador do Rio Janeiro, e Rodolfo Landim, presidente do clube brasileiro, considerou que a homenagem ao treinador português é “mais do que justa”.

“Não só pelos resultados do Flamengo, mas pelas características pessoais que o torna uma pessoa diferenciada. Mais importante é a intensidade que tem no trabalho dele e ao nível de detalhe. São características de um líder. Uma felicidade contar com você aqui no Rio de Janeiro e ter aceitado esse desafio de sair do conforto de Portugal e chegar para conseguir resgatar o orgulho de uma verdadeira nação. O que estão fazendo aqui é muito pouco para pagar o carinho e admiração que temos por você”, disse na cerimonia Rodolfo Landim.