UNESCO oficializa o 5 de Maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) ratificou esta segunda-feira de manhã, em Paris, o dia 5 de Maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Segundo a Antena 1, a oficialização foi assinada na sede da organização, na capital francesa, por uma delegação portuguesa composta pelo primeiro-ministro António Costa, pela ministra da Cultura Graça Fonseca, pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas Berta Nunes, e pelo Embaixador de Portugal na UNESCO António Sampaio da Nóvoa.

“É um passo muito importante para os 260 milhões de pessoas que têm o Português com língua oficial e que é hoje a língua mais falada no hemisfério Sul”, disse António Costa à RTP, numa primeira reacção à decisão da UNESCO. O primeiro-ministro realçou ainda que a língua portuguesa vai ter “um forte crescimento”, prevendo-se que, no “final do século, 500 milhões” de pessoas vão falar Português, uma “língua cada vez mais global”. É, por essa razão, uma “prioridade fundamental na nossa política externa”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O acto desta segunda-feira vem oficializar uma decisão já tomada no passado mês de Outubro, quando todos os países lusófonos apresentaram esta proposta à UNESCO. Tomada por unanimidade pelos países da CPLP, a proposta acabou por contar também com o apoio de 24 outros países, entre os quais o Luxemburgo, a Geórgia, a Argentina, o Chile e o Uruguai.

É a primeira vez que uma língua nāo-oficial da UNESCO vê declarado um dia mundial.

Não é ainda conhecido o programa, mas, quando da decisão de Outubro, António Sampaio da Nóvoa antecipou à Lusa que o dia 5 de Maio de 2020 seria assinalado em Paris com um vasto leque de iniciativas “relacionadas com a arte, a literatura e música”.