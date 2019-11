Jóias roubadas do museu alemão que guarda um dos maiores tesouros da Europa

Para já a informação é ainda vaga e chega através do diário alemão Bild: na madrugada desta segunda-feira o Grünes Gewölbe, que podemos traduzir por Cofre Verde, um museu histórico de Dresden que guarda um dos maiores tesouros da Europa, foi assaltado.

Os autores do roubo terão entrado por uma janela no rés-do-chão, forçando o gradeamento que a protegia e levando consigo diamantes e jóias que valem milhões de euros. As autoridades do estado da Saxónia ainda não se pronunciaram sobre o sucedido mas o museu, criado por Augusto, o Forte (1670-1733), rei da Polónia e eleitor (duque) da Alta Saxónia, em 1723 e instalado num antigo palácio real, está rodeado de carros da polícia e, naturalmente, fechado ao público.

Estando os ladrões ainda em fuga, sabe-se apenas que por volta das cinco da manhã os bombeiros foram chamados a um local nas imediações por causa de um incêndio num distribuidor de potência público. Especula-se agora, segundo o site da BBC, que este incêndio tenha servido para desactivar o alarme do museu.

O Cofre Verde, que recebeu o seu nome pelo facto de a decoração de algumas das suas salas incluir apontamentos de tinta de um verde semelhante ao da malaquite, uma pedra preciosa, tem uma riquíssima colecção histórica com jóias de várias épocas, além de peças de Limoges, de âmbar e de marfim, e um importante conjunto de esculturas em bronze da Renascença.

Entre o seu acervo com mais de quatro mil peças merece destaque Mouro com Prato de Esmeraldas (c. 1724), uma escultura feita pelo ourives real Johann Melchior Dinglinger, com Balthasar Permoser, precisamente para que Augusto, o Forte, pudesse mostrar no seu museu o impressionante conjunto de 16 esmeraldas negras das colecções da Saxónia, até então vistas por muito poucos.

Este conjunto saído de uma mina colombiana foi oferecido a Augusto I da Saxónia (1526-1586) pelo imperador romano-germânico Rodolfo II (1552-1612) e é por isso que o “mouro” que segura uma bandeja em tartaruga em que as esmeraldas aparecem incrustadas num bloco de pedra é, na realidade, um índio sul-americano com um requintado toucado e outros adornos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Destas colecções históricas, instaladas no piso térreo do museu, fazem ainda parte um diamante lapidado em forma de almofada com 49.71 quilates e uma safira de 648 quilates que foi um presente do czar da Rússia Pedro, o Grande.

O Cofre Verde tem o seu acervo dividido em dois grandes núcleos e a sua origem reside nas “câmaras de maravilhas”, os antepassados dos museus que hoje conhecemos, dos governantes da Saxónia. Foi seriamente afectado nos bombardeamentos aliados da Segunda Guerra Mundial, mas felizmente a sua colecção não se perdeu porque fora já posta a salvo na Fortaleza de Königstein, nos arredores de Dresden.

Ao longo do dia a polícia alemã e as autoridades da Saxónia deverão disponibilizar mais informação.