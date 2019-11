Festa e glamour no tapete dos AMA com Taylor Swift a quebrar o recorde de prémios

Swift ganhou o prémio principal, de artista do ano, e ainda outras quatro distinções. Além disso, a cantora, que tem sido protagonista de uma disputa com a sua antiga discográfica, foi homenageada com o prémio artista honorária da década. No total, Taylor Swift já levou, ao longo da sua carreira, 29 prémios da música americana (AMA, na sigla original), superando as duas dúzias de Jackson.

Também em destaque esteva a estreante Billie Eilish que, com apenas 17 anos, levou para casa duas estatuetas: de melhor artista revelação e melhor artista de rock alternativo. Na passerelle vermelha, Eilish também não passou despercebida ao demonstrar o seu apoio às causas ambientais, ao vestir o slogan "Nenhuma música num planeta morto".

A chegada dos vários artistas foi, claro, feita em ambiente de festa e com muito glamour, sem que se impusesse qualquer tendência marcante. No fundo, um hino ao individualismo que também caracteriza o mundo da música.

Já Selena Gomez marcou a festa, tendo feito a sua primeira aparição ao vivo dois anos depois de se ter submetido a um transplante de rim. No palco brilhou ainda a dupla Camila Cabello e Shawn Mendes, com o hit Senorita, que ganhou o prémio de parceria do ano.

Mas o que fez o público vibrar foi a apresentação da banda britânica de punk-rock Green Day, que este ano celebra 25 anos sobre o álbum de estreia Dookie.