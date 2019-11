Clara de Sousa: “A história já nos mostrou aonde nos conduzem os povos desinformados”

No jornalismo, a gestão do tempo é primordial?

Nós gostaríamos de ter mais tempo. Há trabalhos de jornalismo, mesmo em televisão, que demoram muito, como as grandes reportagens. A Amélia Moura Ramos esteve meses para fazer os cinco episódios de Entregues à Sorte, as crianças dos Açores que foram entregues para adopção; a Sofia Pinto Coelho levou um ano para fazer a série Vidas Suspensas. Quando podemos tê-lo, é precioso e é benéfico, dá-nos tempo para pensar e enquadrar melhor os factos. No directo, nomeadamente no trabalho do pivot, estando sujeito a uma série de imprevisibilidades, obriga-nos a fazer tudo rapidamente, e se demoramos pode já não entrar no ar.

