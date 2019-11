Nas roças, em São Tomé, “éramos obrigados a trabalhar”. “Não tínhamos voz”

Reportagem

Capinar debaixo de chuva com roupa molhada e descalços. Carregar cacau com crianças às costas, no meio do mato, da chuva e de mosquitos. Dormir em cima de um cobertor no chão. Não ter dias de descanso. Sete histórias na primeira pessoa de quem foi “contratado” nas roças de São Tomé e Príncipe numa altura em que a escravatura tinha sido abolida, mas em que o trabalho forçado foi prática. Uma exposição na Assembleia da República recorda este período: O Direito sobre Si Mesmo: 150 Anos da Abolição da Escravatura no Império Português .