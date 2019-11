Submarino com 3 toneladas de cocaína interceptado na Galiza terá passado por Portugal

Um submarino carregado com uma grande quantidade de cocaína foi interceptado no município de Cangas de Morrazo, na Galiza, em Espanha, e duas pessoas foram presas, anunciou este domingo a Guarda Civil espanhola. As autoridades não conseguiram precisar a quantidade de droga que a embarcação transportava, mas acreditam que chegue às três toneladas.

Segundo avança o jornal local La Voz de Galicia, a embarcação, que terá deixado Portugal para fazer uma descarga algures na fronteira entre os dois países já estava a ser vigiada há vários dias pela Guarda Civil, Polícia Nacional espanhola e Agência Tributária, autoridades que estão agora a participar na operação que ainda decorre. O submarino terá ficado sem combustível, mas ainda conseguiu alcançar Fisterra, na Galiza, antes de iniciar a rota para Sul.

A embarcação, que partiu da América Latina, tinha a bordo três tripulantes, sendo que dois destes foram detidos e o terceiro conseguiu fugir. Dois dos três tripulantes são de origem equatoriana. A origem do terceiro tripulante, que ainda está a ser procurado, não é conhecida.

De acordo com o El País, o submarino terá sido fabricado na Guiana Francesa e já operava “há vários anos”. Durante a manhã estiveram no local vários mergulhadores para avaliar a situação de estabilidade do submarino e já foi destacada uma equipa para fazer o resgate da estrutura que ficou encalhada na península de Morrazo.