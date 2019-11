Faial regista três sismos só neste domingo

Mais dois sismos, com magnitudes de 3,7 e 3,4 na escala de Richter, foram registados com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste da freguesia de Capelo, na ilha do Faial.

Depois de um primeiro sismo registado este domingo, às 14h43, com magnitude de 4,3 na escala de Richter, foram sentidos outros dois sismos a cerca de 30 quilómetros a oeste da freguesia do Capelo, na ilha do Faial, um às 16h50, com magnitude de 3,7, e o outro às 17h15, de magnitude de 3,4.

O sismo de magnitude 3,7 “foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia do Capelo (concelho da Horta, ilha do Faial). O evento foi ainda sentido com intensidade III/IV na freguesia de Castelo Branco, e intensidade III nas freguesias de Salão, Feteira e Matriz (concelho de Horta, ilha do Faial)”, informa o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Já o evento que ocorreu às 17h50, com magnitude de 3,4 na escala de Richter, foi sentido com intensidade máxima III/IV nas freguesias de Capelo e Castelo Branco, e com intensidade III nas freguesias de Feteira e Angústias, todas no concelho da Horta.

A zona oeste do Faial está a registar, desde o dia 3 de Novembro, “um ligeiro incremento” da actividade sísmica, com todos os eventos “com epicentro no mar”, explicou à agência Lusa o presidente do CIVISA, Rui Marques. Segundo explicava o responsável a meio deste mês, mais de mil sismos já foram registados perto do Faial, nos Açores, desde o início do mês de Novembro, mas esta não é, contudo, uma “situação anormal”.

O presidente do CIVISA disse ainda que o início desta “crise sísmica” ocorreu a 3 de Novembro, por volta das 16h locais (menos uma hora que no continente português), numa zona identificada como “sismogénica” situada num cumprimento de 25 a 35 quilómetros a oeste da ilha do Faial.