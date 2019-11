Ok, boomer”: o revirar de olhos (online) da geração Z

É uma das mais populares piadas da Internet — e é, ao mesmo tempo, uma espécie de braço-de-ferro entre duas gerações: a geração Z (nascidos depois dos meados dos anos 90) e os baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964). Mas se, por um lado, a própria expressão — “ok, boomer” — já indica quem a profere (os mais novos), a aplicabilidade da mesma pode ainda suscitar dúvidas. Por isso, aqui vai um exemplo prático, que é também o relato da situação que tornou a frase viral.

Tudo começou com um vídeo partilhado no TikTok — uma aplicação utilizada essencialmente pelos mais jovens, que serve para criar e partilhar pequenos vídeos —, onde um homem dizia que “os millennials e a geração Z têm a síndrome do Peter Pan — não querem crescer nunca”. Dizia também que “eles [millenials e geração Z] acreditam que os ideais utópicos da juventude se vão concretizar quando forem adultos”. As afirmações revoltaram os visados, que não tardaram muito em começar a comentar “ok, boomer”. Provavelmente porque o emoji que aparece a revirar os olhos não os tinha revirados o suficiente para mostrar o desagrado de toda uma geração.

A resposta foi repetida milhares de vezes e rapidamente passou para todas as outras redes sociais, tendo deixado de ser dada apenas aos baby boomers, mas a praticamente todas as pessoas que fazem comentários condescendentes acerca de jovens ou de assuntos que lhes interessam (já lá vamos).

Millennials appropriating “ok boomer” seems like an extremely boomer thing to do. — Jacob Brogan (@Jacob_Brogan) October 30, 2019

O sucesso é tanto que Shannon O'Connor, 19 anos, até já lançou uma linha de merchandising inspirada na expressão. Ao New York Times, a estudante de artes explicou que “muitos deles [baby boomers] não acreditam nas alterações climáticas, nem que as pessoas possam arranjar empregos se tiverem o cabelo pintado”. Responder “ok, boomer”, refere, é quase como dizer: “Vamos provar-vos que estão errados e que vamos ser bem-sucedidos, porque o mundo está a mudar”. As t-shirts, os chapéus e as camisolas com a expressão estampada (e, em letras mais pequenas, uma nota que deseja “um dia terrível") já valeram à jovem cerca de 25 mil dólares, segundo a BBC.

A expressão não só está na moda, como já chegou a todo o lado — até ao Parlamento da Nova Zelândia. Chlöe Swarbrick, deputada de 25 anos do Partido Verde da Nova Zelândia, interrompeu o seu discurso sobre as alterações climáticas para responder “ok, boomer” a um deputado que a provocou. Se, por um lado, o vídeo fez as delícias dos jovens, também foi alvo de críticas. A deputada foi acusada de ter uma atitude arrogante e discriminatória com base na idade: “É vergonhoso que este tipo de atitude seja considerada engraçada, cómica ou aceitável, quando uma pessoa é desvalorizada tendo apenas em conta o factor idade”, lê-se num comentário no Facebook de Chlöe Swarbrick.

Esta é precisamente uma das principais críticas à expressão: o facto de ser discriminatória com base na idade. Mas Jonathan Williams, 20 anos, nega a ideia: “Na verdade, ser ‘boomer’ é um estado de espírito” — o que quer dizer que até os mais novos o podem ser, desde que tenham a atitude certa (ou errada?). “Não gostam de mudança, não entendem as coisas novas, especialmente relacionadas com a tecnologia, não percebem a igualdade”, explica o jovem, que lançou uma música inspirada na expressão. O título? “Ok, boomer”, evidentemente. Para ficar no ouvido.