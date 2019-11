Amplificasom: 13 anos em seis momentos

Os anos, eles passaram e nós também. Celebramos, este mês, 13 anos desde a data em que organizámos o primeiro concerto de sempre. Desde essa noite outonal e do inesquecível concerto de Enablers, no então ainda vivo O Meu Mercedes é Melhor que o Teu, no Porto, até ao regresso dos míticos Godspeed You! Black Emperor a 10 de Novembro contamos com algumas centenas de espectáculos, eventos e bandas agenciadas pelo mundo e muita discussão saudável no blogue que deu origem a tudo o que hoje fazemos. Experiências, viagens, trabalho e acima de tudo um compromisso para com a promoção da música pela qual somos apaixonados. Hoje lembramos, sem saudosismos, alguns dos momentos que marcaram um caminho que não faria sentido sem vocês, aí desse lado.

Foto Cartaz do concerto de Enablers

10 de Novembro de 2006 - Enablers no Mercedes, Porto

A viagem tem sido indescritível e escolher seis momentos em 13 anos é muito difícil. Mas não é complicado decidir o primeiro: Enablers, claro. Mercedes, na Ribeira do Porto. Noite de Outono. Desastre financeiro para um miúdo de 23 anos, mas uma noite cheia de felicidade. E foi assim que tudo começou...

Foto Concerto de Pelican DR

30 de Maio de 2007 - Pelican no Porto-Rio, Porto

O terceiro evento foi o primeiro grande sucesso. Sala esgotadíssima para ver a estreia dos Pelican por cá, afinal foi isto que nos motivou desde o início: trazer as nossas bandas preferidas a Portugal. Regressaram agora, 12 anos depois, ao Amplifest.

5 de Novembro de 2008 - Russian Circles no Porto-Rio, Porto

A noite era dos These Arms Are Snakes, os Russian Circles eram “apenas” a banda de abertura. Porque escolho este momento? Porque foi a primeira das sete vezes que os trouxemos cá desde então e é fantástico vê-los crescer: começaram com 80 pessoas, agora tocam para 800. A oitava visita é já em Março!

Foto A primeira vez que os Russian Circles tocaram em Portugal foi em 2008 DR

Foto Os Isis actuaram pela primeira e única vez em Portugal em 2009

28 de Novembro de 2009 - Isis no Incrível Almadense, Lisboa

Um dos primeiros grandes sonhos a serem realizados. Foi a primeira e única vez dos Isis em Portugal (também os levámos ao Porto no dia seguinte) e foi um turning point para a Amplificasom. Continuam a ser uma das bandas preferidas.

19 a 20 de Agosto de 2016 - Amplifest 2016, Porto

Entre Isis e este fim-de-semana único houve muita história: das estreias de muitas bandas como os Shellac, Om, Chelsea Wolfe, METZ, Kylesa, Peter Broderick, Godflesh, Deafheaven, Bohren, Future Islands ou Sumac até a nomes consagrados como Swans, Sun Kil Moon, Earth, God is an Astronaut, Tim Hecker, Anathema, Meshuggah, Cult of Luna, Converge. Mas porque tenho de optar por um momento, escolho, sem grandes dificuldades, esta edição incrível do Amplifest de 2016, com a estreia dos lendários Neurosis. E houve Anna Von Hausswolff, Mono, Oathbreaker, Prurient.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto O Amplifest de 2016 marcou a estreia dos Neurosis em Portugal Vera Marmelo

Mais populares A carregar...

10 de Novembro de 2019 - Godspeed You! Black Emperor no Hard Club, Porto

Chego ao último momento com muito por dizer e partilhar, mas exactamente 13 anos depois, e ainda na ressaca do regresso do Amplifest, não há adjectivos possíveis para descrever como foi celebrar os 13 da Amplificasom com a instituição Godspeed You! Black Emperor. Ainda não houve tempo para grandes reflexões, tal é a quantidade de trabalho até ao final do mês, mas o percurso de 2006 a 2019, mesmo com todos os obstáculos, tem sido incrível. Sinto-me um privilegiado por estar rodeado de tanta música boa e gente tão amiga.

Foto Os Godspeed You! Black Emperor actuaram em Portugal em Novembro David Madeira