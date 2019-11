Mudança

Eh! Companheiro, aqui estou para te falar da tua inquietação:

- aquela que não te permitiu seguires atrás das formigas no carreiro, optando, tantas vezes, por ires em sentido contrário;

- a mesma que se defrontou com os charlatões, indiferentes perante os catraios que passam fome e/ou com os vampiros que não se comovem com os meninos dos bairros negros;

- ou ainda a que se depara com a gigante figura que é a poesia diante da reduzida dimensão do humano. Vieste de longe, para conhecer melhor o nosso país: o da torga na rocha, o da canção na praça, o do azul do mar e do céu. Mas o teu espaço e o teu tempo estão para além, daí a tua dimensão não ser a da vida, mas sim a da esperança, esse sim o nome. Nem é a da morte, porque quem vive como tu viveste não desilude ninguém. E a desilusão, sim, esse é o nome da morte.

Pereira Bastos, Coimbra

Ser Solid(t)ário /FMI

No PÚBLICO de 20 de Novembro, Rui Tavares induz em erro os leitores, na sua coluna “Consoante Muda”, ao escolher a data de 1999 para o disco Ser Solid(t)ário de José Mário Branco, passando por cima da edição original em vinil. Julgo fundamental esclarecer que a referida obra foi originalmente editada em 1982 junta com o LP FMI (edição celofanada). Se este facto não tivesse contornos de um verdadeiro acontecimento no panorama discográfico daquele tempo, e porque, de facto, tal edição se deveu aos esforços conjuntos do artista José Mário Branco e do editor António Rolo Duarte - um dos proprietários da editora discográfica Edisom que nele acreditou e apostou forte. Contra tudo, contra todos, nomeadamente contra a maré das modas (é fácil verificar online, datas e editora) nem me daria ao trabalho de registar o que falhou a Rui Tavares. A atitude de António Rolo Duarte foi política, inteligente, sensível e arriscada com a particularidade de se revelar uma aposta ganha por todos. Incluindo, obviamente, o público a que se destinava.

Neste sentido, gostaria que este facto não caísse no esquecimento. Não só porque as datas são factual, historicamente importantes, e porque é nas petites histoires, como esta, que nos encontramos com a vida solidária e solitária desde sempre cantada por José Mário Branco. Neste caso, refiro a participação de António Rolo Duarte, meu irmão, de quem muito me orgulho e é com muita alegria que o recordo de modo a não termos uma versão coxa da verdade.

Fátima Rolo Duarte, Lisboa

Barricada para os polícias

Ex.mo ministro da Administração Interna, ficaria mal comigo, e envergonhada, se não lhe fizesse saber que considerei aquela barricada - inédita depois de Abril (antes não havia manifestações autorizadas contra o Governo), colocada diante de uma manifestação de trabalhadores, no caso agentes de segurança pública - uma provocação sinistra. Não estou sozinha com este sentimento de desconforto em relação ao bom senso do Governo constitucionalmete constituído e, particularmente, do ministério que está a seu cargo. Não sei o que dizer aos meus netos, que se cruzam frequentemente com os polícias da Escola Segura, e viram aquilo na televisão. Serão perigosos àquele ponto, os polícias?

Teresa Cardoso, Monte Abraão