Pelo menos 29 mortos em deslizamento de terra no Quénia

Pelo menos 29 pessoas morreram este sábado no Quénia na sequência de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que têm fustigado algumas regiões do país.

De acordo com um comunicado do Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatt, o deslizamento terá começado por volta das duas da manhã na região de West Pokot, perto da fronteira com o Uganda, e causou “destruição maciça” em várias infra-estruturas como pontes e estradas.

“Os meus pensamentos e orações e os de toda a nossa nação estão com as famílias, amigos e parentes daqueles que perderam os seus entes queridos no infeliz incidente. Por favor, aceitem as minhas sinceras condolências”, escreveu o Presidente na nota citada pela CNN.

Uhuru Kenyatt assegurou também que tudo está a ser feito para encontrar todas as pessoas que estão ainda desaparecidas.