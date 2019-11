Candidatos pró-democracia asseguram metade dos assentos nos conselhos distritais em Hong Kong

Os resultados parciais das eleições locais deste domingo em Hong Kong mostram que os candidatos pró-democracia contam já com mais de metade dos 452 assentos nos 18 conselhos distritais da região administrativa especial chinesa. De acordo com a agência Reuters, pelas 6h da manhã em Hong Kong (22h em Portugal), os candidatos pró-democracia já tinham conquistado quase 300 dos 452 assentos disponíveis nos 18 conselhos distritais.

Estas eleições ficaram marcadas por dois brutais ataques a candidatos e pelos protestos, que degeneraram em violência, pelo direito de escolha do seu próprio governo. Para parte da população e muitos analistas, foram uma forma de medir a adesão dos cidadãos da cidade às manifestações, e às suas reivindicações, dos últimos seis meses.

Este domingo acabou por ficar marcado por uma forte afluência às urnas: entre os vencedores constam antigos líderes estudantis e um candidato que substituiu o proeminente activista Joshua Wong, a única pessoa impedida de concorrer à eleição. Um conhecido organizador dos protestos, Jimmy Sham, espancado no mês passado por assaltantes desconhecidos, também triunfou, assim como um deputado pró-democracia.

O maior partido político pró-Pequim de Hong Kong sofreu, até agora, o maior revés, com mais de 100 dos seus 182 candidatos a serem derrotados. Entre os perdedores constam o controverso deputado Junius Ho, esfaqueado este mês durante a campanha. Cinco dos conselheiros que foram eleitos este domingo podem candidatar-se a cinco lugares no Conselho Legislativo (equivalente ao Parlamento), em Setembro de 2020.

A participação normalmente baixa nas eleições para os conselhos distritais, tradicionalmente controlados por partidos pró-Pequim, ganhou uma nova importância no contexto dos protestos. Um resultado forte da oposição será lido como um apoio público aos manifestantes, ainda que o recurso à violência tenha vindo a aumentar. Os conselhos distritais controlam uma parcela do orçamento distrital e tomam decisões diárias sobre assuntos locais, como a reciclagem, os transportes e a saúde pública.

De acordo com a página do Governo de Hong Kong, um total de 2.940.000 eleitores registados votou este domingo na eleição ordinária do Conselho Distrital de 2019, uma taxa de participação (provisória) de cerca de 71,2%.

Número recorde de candidatos

Foi contabilizado um número recorde de 1104 candidatos para 452 lugares nas assembleias dos vários distritos que compõem Hong Kong. Inscreveram-se para votar 4,1 milhões de eleitores — nunca tantos o tinham feito antes.

Na fase de candidaturas a maior parte acabou aprovada, mas as autoridades bloquearam a do conhecido dirigente do partido Demosistō (Vontade do Povo), Joshua Wong, que defende a autodeterminação de Hong Kong. As autoridades justificaram a rejeição da sua candidatura precisamente por estar ligado a uma organização política que promove a independência de Hong Kong.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na sexta-feira, a polícia fez um apelo aos manifestantes para que não perturbassem a eleição que tem lugar a cada quatro anos. Há seis meses que a região administrativa especial da China está em convulsão, com embates recorrentes entre a polícia e os manifestantes.

Os últimos dias ficaram marcados por uma interrupção da violência, explicada pela vontade dos manifestantes garantirem que as eleições não seriam adiadas. As semanas que antecederam as eleições deste domingo foram marcadas por episódios violentos, que levantaram dúvidas sobre se o escrutínio iria ou não avançar, sobretudo após o cerco policial à Universidade Politécnica.

Já com um prometido reforço policial, estas eleições foram as primeiras desde que os protestos em massa irromperam na antiga colónia britânica, que vive agora a maior crise social e política desde a transferência de soberania para a China.