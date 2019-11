A montanha-russa de emoções da noite de glória do Flamengo

Com as mãos cruzadas, cabisbaixos, semblante carregado. Os adeptos flamenguistas que se concentravam nas docas de Alcântara Sul esperavam o pior: faltavam dois minutos para os 90', e o River Plate vencia pela margem mínima. Até que, quando menos se esperava, Gabigol fez o empate e o despero transformava-se em esperança. Minutos depois, a esperança virava euforia, com novo golo do avançado e reviravolta no marcador. Seguiram-se momentos de apoteose que o PÚBLICO captou e lhe traz com estas fotografias.