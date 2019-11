A loucura na festa do Flamengo no Rio de Janeiro

O Flamengo já está no Rio de Janeiro a celebrar com os adeptos a conquista da Taça dos Libertadores. Horas depois da festa em Lima, no Peru, “patrocinada” pelo bis de Gabriel Barbosa frente ao River Plate, e pela festa em Lisboa, acompanhada pelo PÚBLICO, o plantel do clube brasileiro está mergulhado na loucura dos adeptos no centro do Rio de Janeiro.

Gabriel Barbosa tem sido o “rei da festa”, comandando as celebrações e os cânticos, de microfone na mão, mas também Jorge Jesus já deu o contributo. “Gabigol” passou o microfone ao treinador e o português acompanhou o já clássico “olé, olé, olé, olé. Mister, mister”, cântico que lhe foi dedicado pelos adeptos do “mengão”.

No Rio, Jesus já cantou, já dançou e já ouviu os adeptos do Flamengo pedirem a “Gabigol” para ficar no Flamengo (o jogador está emprestado pelo Inter Milão).