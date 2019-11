Jogo “louco” em Inglaterra e Solskjaer deu-se mal com a cautela

O Manchester United empatou a três golos no terreno do Sheffield United, neste domingo, em jogo da ronda 13 da Liga inglesa. Com este resultado, o United mantém-se em nono, ficando já a nove pontos de um lugar de apuramento para a Liga dos Campeões, enquanto o Sheffield continua a ser uma das surpresas do campeonato, segurando o sexto lugar, um ponto acima do Man. United.

Em Sheffield, o jogo começou melhor para a equipa da casa. Mousset obrigou Phil Jones a falhar e a permeabilidade do defesa do United resultou num golo de Fleck. Aos 52 minutos, os papéis inverteram-se, com Fleck a servir Mousset para o 2-0. O resultado deixava o United em má posição, mas, em sete minutos, Williams (72’), Greenwood (77’) e Rashford (79’) deram a volta ao jogo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os jogadores do Man. United pareciam motivados para chegar a um quarto golo que “matasse” o jogo, mas o treinador, Solskjaer, optou por jogar pelo seguro, trocando Martial pelo defesa Tuanzebe. Mas deu-se mal com a cautela.

Aos 90+1’, McBurnie recebeu a bola na zona de penálti, “ajeitou” numa zona do corpo entre o braço, peito e o ombro e marcou. O lance foi revisto pelo VAR, mas, não sendo claro se houve toque no braço, o lance foi validado.

E o Manchester United volta a tropeçar, depois de duas vitórias em três jogos, mantendo a incapacidade de vencer dois jogos seguidos - não o faz deste Janeiro.