Gonçalo Costa e Rita Félix campeões de pares mistos

Gonçalo Costa (Clube de Golfe de Belas) e Rita Félix (Estela Golf Club) foram os vencedores do Campeonato Nacional de Pares Mistos, que decorreu este fim-de-semana no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor.

Os dois antigos internacionais das selecções amadoras travaram um grande duelo frente a João Miguel Pereira (Quinta do Peru) e Filipa Capelo (Quinta do Lago) levando a melhor pela margem mínima após as duas voltas na modalidade de fourball/betterball. João Miguel Pereira vencera em 2018 ao lado da sua companheira de clube Sofia Sá.

Contas feitas, Gonçalo Costa/Rita Félix apresentaram dois resultados de 66 pancadas, para um total de 132 (-12), contra as 133 (67-66) de João Miguel Pereira/Filipa Capelo. Constança Mendonça (Orizonte) e Sebastião Parreira (Estoril) completaram o pódio com 136 (68-68).

Bernardo Pinto e Aline Marques (vencedores net) Gonçalo Costa e Rita Félix (campeões) e João Miguel Pereira e Filipa Capelo (vice-campeões)

Para Gonçalo Costa, este foi o terceiro título na competição, depois dos êxitos de 2011 (com Bárbara Neto-Bradley) e de 2013 (com Susana Ribeiro). Foi ainda vice-campeão duas vezes, uma delas com a própria Rita Félix, em 2015, a outra com Bárbara Neto-Bradley, em 2012.

“O que tiramos desta vitória é que, embora cada um de nós tenha o seu trabalho e pouco tempo para treinar, conseguimos ainda manter-nos competitivos”, afirmou Gonçalo Costa, secretário do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor.

Para Rita Félix, esta foi a primeira prova do calendário federativo em que participou este ano. “Estou obviamente satisfeita, porque este era um título que eu não possuía, e é sempre bom saber que ainda consigo jogar alguma coisa de jeito”, disse a antiga campeã nacional absoluta e hoje licenciada em medicina.

Bernardo Pinto e Aline Marques (de apenas 12 anos), do Clube de Golfe de Cantanhede, foram os quartos classificados com 141 (+1) e também os vencedores em net, neste caso com o excelente resultado de 113 pancadas (58-55), ou seja, 27 abaixo do Par, seguidos de António Mendes e Rita Pacheco, da Juvegolfe, que somaram 129 (-11).

O top-5 final ficou completo com Francisco Falcão e Castro/Branca Gregory.

