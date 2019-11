FC Porto dá a volta ao Benfica no clássico

O FC Porto saiu por cima do clássico da 7.ª jornada da Liga portuguesa de hóquei em patins, ao bater o Benfica, no Dragão Arena, por 4-3. Os “dragões” entraram mal no encontro, mas conseguiram dar a volta na segunda parte e encurtar a distância para os “encarnados” na classificação.

Tal como já aconteceu num par de ocasiões nesta época, o campeão nacional entrou com o patim esquerdo. Carlos Nicolía, após uma excelente triangulação, e Lucas Ordoñez, com um picadinha, colocaram o Benfica na frente, com um 0-2 logo aos 7’.

O FC Porto reagiu, teve mais posse, mas foi forçado a recorrer quase sempre à meia distância para alvejar a baliza adversária, bem protegida por Pedro Henriques. Ainda assim, Gonçalo Alves reduziu antes do intervalo.

No segundo tempo, e já depois de Carlo di Benedetto e Gonçalo Alves terem falhado um livre directo, o Benfica ampliou, precisamente de bola parada. Ordoñez picou novamente a bola por cima de Xavi Malián e deixou os “encarnados” mais confortáveis.

Só que a reacção dos anfitriões foi imediato. Reinaldo García empatou logo de seguida, num lance em que Pedro Henriques parece mal batido, e Rafa acabou por igualar com uma excelente rotação na área adversária, a cinco minutos do fim.

E foi já no decorrer do último que tudo se decidiu. Gonçalo Alves transformou, com um remate potente, um livre directo a favor do FC Porto, assinando o 4-3, mas o Benfica ainda dispôs de um lance idêntico, em que Xavi Malián acabou por ver o cartão azul por se movimentar antes de tempo, por duas vezes. Entrou, então, o jovem guarda-redes Tiago Rodrigues e travou o remate de Nicolía, assegurando o triunfo do FC Porto.

Os “dragões”, que a meio da semana foram surpreendidos em Barcelos, passam somar 13 pontos e ocupam o quinto lugar, ao lado do Riba d'Ave, enquanto as “águias” estão em terceiro, com os mesmos 16 pontos do Sporting. Na mesma semana, de resto, a equipa do Benfica cedeu os primeiros quatro pontos num campeonato que é liderado pela Oliveirense e Óquei de Barcelos.