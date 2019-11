Balloon, de Pema Tseden, vence Melhor Filme do LEFFEST

O filme Balloon, do realizador do Tibete Pema Tseden, venceu o prémio de Melhor Filme do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), cabendo a Tommaso, de Abel Ferrara, o Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa, anunciou a organização.

Os prémios foram este domingo anunciados, depois da escolha feita pelo júri da Selecção Oficial da 13ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival, composto pela pianista Maria João Pires, pelo actor e realizador Wagner Moura, pela cantora e compositora Yasmine Hamdam e pela actriz Victoria Guerra.

Realizador do Tibete, formado pela Academia de Cinema de Pequim, Pema Tseden, é um realizador a trabalhar dentro de um sistema de censura apertado. Balloon é o sétimo filme de um realizador de 49 anos, nascido durante a Revolução Cultural na província de Qinghai, e que foi o único dos filhos de um casal de nómadas a aceder à escola. Começou por ser professor primário antes de ir estudar cinema em Pequim. Onde nasceu, só havia cinema ambulante. Chegava duas vezes por mês, quase sempre filmes revolucionários. Um dia chegou Tempos Modernos de Chaplin. Hoje Pema Tseden tem tido para os seus filmes o apoio de Wong Kar-wai.

O filme de Abel Ferrara, que esteve presente no festival com o actor Willem Dafoe, é uma espécie de home movie fantasiado entre os dois. No filme, Dafoe, interpreta um realizador a braços com uma angústia conjugal e partilha o ecrã com Cristina Chiriac e Anna Ferrari, que na vida real são a companheira e a filha de Abel Ferrara.

O júri decidiu ainda atribuir um Prémio Especial às actrizes Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina por Violeta, e ao realizador Grear Patterson por Giants Being Lonely, considerados “nomes emergentes pela sua extraordinária contribuição artística.”

De acordo com a organização, os filmes premiados serão exibidos ainda este domingo: Balloon, às 19h, no Espaço Nimas, em Lisboa, Tommaso, às 19h30, no Auditório Acácio Barreiros do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e Giants Being Lonely, às 19h, na Sala Fernando Lopes da Universidade Lusófona, em Lisboa. Violeta não terá exibição extra, estreando em sala em Dezembro. O Lisbon & Sintra Film Festival, uma iniciativa do produtor Paulo Branco, termina este domingo.