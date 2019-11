Como ajudar os filhos a protegerem o seu corpo

É desafiante abordarmos determinados temas com os nossos filhos, especialmente quando são muito pequenos. Existe ainda a crença de que as crianças não compreendem e também o receio, por parte dos pais, em falar sobre assuntos delicados, como é o caso do abuso sexual. Pais e cuidadores apontam muitas razões para não falarem com as suas crianças sobre abuso sexual, nomeadamente pensarem que vão assustá-las, não se sentirem preparados ou sentirem-se envergonhados. Muitos acreditam que esta é uma realidade muito distante e que os seus filhos não estão em risco de sofrer este tipo de abuso. Infelizmente, esta é uma crença utópica, uma vez que as estatísticas internacionais indicam que uma em cada dez crianças será vítima de abuso sexual antes dos 18 anos.

