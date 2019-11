Procuradores do Ministério Público não devem pedir absolvições em processos graves

Uma instrução da procuradora-geral distrital do Porto, Raquel Desterro, determina que os magistrados do Ministério Público da região Norte do país não devem pedir a absolvição dos acusados num julgamento ou o arquivamento de um caso no final da fase de instrução nos processos mais complexos. A orientação, de carácter vinculativo, é justificada com a necessidade de “conferir adequada unidade à actuação do Ministério Público nas diferentes fases do processo penal” e não inviabilizar um eventual recurso. Isto porque o Supremo Tribunal de Justiça fixou um entendimento que considera que o Ministério Público (MP) não tem interesse em recorrer quando antes tenha pedido a absolvição dos acusados.

