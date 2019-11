A favor, contra ou abstenção. Como tem votado a deputada única do Livre

Nas várias deliberações apresentadas nesta legislatura, a deputada única do Livre Joacine Katar Moreira tem votado maioritariamente alinhada com os restantes partidos da esquerda, em especial com PCP, PEV e BE e também com o PAN, abstendo-se em alguns votos mais polémicos. Neste sábado o grupo de contacto (direcção) do Livre manifestou “a sua preocupação com o sentido de voto da deputada Joacine Katar Moreira” depois de aquela se ter abstido num voto sobre a questão palestiniana.

Nos votos que geraram clivagens entre os partidos, nomeadamente sobre questões internacionais, Joacine tem aprovado os votos apresentados à esquerda e tem-se abstido ou mesmo rejeitado os votos apresentados pela direita. Esta clivagem deve-se, muitas vezes a questões de ordem ideológica presentes nos artigos a votação — são exemplos disso as votações da deputada nas questões chilena e bolivariana.

Sobre o ataque ao quartel dos bombeiros de Borba, a deputada do Livre votou contra o voto apresentado pelo Chega, absteve-se no voto apresentado pelo CDS (a esquerda votou contra) e aprovou os restantes votos, incluindo o do PSD.

A deputada absteve-se na questão venezuelana em votos apresentados pelo CDS e PSD.

Nos vários votos de congratulação com a equiparação do comunismo estalinista ao fascismo, aprovada pelo Parlamento Europeu, a deputada votou contra. Joacine acabou por aprovar o voto de “condenação de todos os regimes totalitários, reafirmando a importância de políticas de valorização da memória”, apresentado pelo PS.

A deputada absteve-se também no voto “de saudação à construção da democracia em Portugal”, apresentado pelo PS, um texto apresentado a propósito do 25 de Novembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em relação aos projectos de lei, votados na generalidade, Joacine mostrou-se a favor do reforço dos cuidados de assistência na gravidez e no parto e da existência de valorizações remuneratórias dos docentes do ensino superior. A deputada do Livre votou ainda favoravelmente as recomendações ao Governo para que garanta as condições para a realização de sesta na educação pré-escolar, pela defesa do Pinhal de Leiria ou pela discriminação positiva dos doentes com doenças inflamatórias do intestino.

Mas o acto mais polémico é a abstenção na "condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da administração Trump sobre os colonatos israelitas”. Este voto, apresentado pelo PCP, mereceu um comunicado da direcção do Livre, afirmando que o texto levado a votação pelos comunistas “colhe uma posição favorável por parte da direcção do partido LIVRE”, ao contrário do voto da deputada.