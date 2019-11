PSD em eleições: o líder, o desafiador e o candidato start up

Um é líder do partido e essa tem sido a aposta da sua imagem. O outro foi desafiador e já está no terreno em contacto com os militantes de forma visível. O terceiro só apresentou a candidatura nesta semana e começará agora a fazer esse roteiro pelo país. Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, os três candidatos à liderança do PSD, já têm directores de campanha, um espaço para as respectivas estruturas e assumem as eleições autárquicas como o próximo grande desígnio do partido, embora com diferenças na ambição.

