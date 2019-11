Presidente da República felicita Jorge Jesus por conquista da Taça Libertadores

Marcelo Rebelo de Sousa enviou este sábado “um abraço amigo de felicitações” ao treinador do Flamengo, Jorge Jesus, pela conquista da Taça dos Libertadores com uma vitória 2-1 sobre o River Plate, da Argentina. “Sendo a primeira vez que um treinador português vence a Taça Libertadores, o Presidente da República envia um abraço amigo de felicitações a Jorge Jesus”, lê-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

O Flamengo, clube brasileiro do Rio de Janeiro, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois de o ter feito pela primeira vez, ao vencer o River Plate, detentor do título, na final da 60.ª edição da prova.

Dois golos de Gabriel Barbosa (”Gabigol”), já “fora de horas”, permitiram a Jorge Jesus ser campeão do continente sul-americano, mas também ter garantida a presença no Mundial de Clubes, prova na qual poderá lutar para ser campeão do mundo.