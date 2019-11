Livre demarca-se do voto de Joacine Katar Moreira sobre questão palestiniana

Num comunicado publicado este sábado na página da internet do Livre, a direcção do partido diz que o voto da sua deputada Joacine Katar Moreira não reflecte as tomadas de posição oficiais do partido sobre a questão palestiniana. Em causa está a abstenção da única deputada do partido aquando da votação, apresentada pelo PCP, “de condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas”.

O Grupo de Contacto do Livre (a direcção) diz que a sua posição sobre a Palestina “é clara desde a fundação do partido: pela autonomia do território e pelo reconhecimento do Estado da Palestina”, por isso revela “preocupação” com o sentido de voto que a única deputada que o partido conseguiu eleger nas legislativas de Outubro tomou.

O próprio comunicado diz que “ao longo dos seis anos de existência foram várias as ocasiões em que pudemos dar conta desta posição e da vontade do LIVRE em defender a causa palestina na Assembleia da República”.

O texto foi votado nesta sexta-feira, tendo sido aprovado com votos a favor do PCP, PEV, Bloco de Esquerda, PS e PAN . Ainda assim a votação contou com a rejeição de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, bem como com a abstenção de Livre e do deputado socialista Ascenso Simões.

No comunicado, a direcção do Livre diz que o texto apresentado pelo PCP colhe uma posição favorável. Além da “nova agressão israelita a Gaza”, o texto dos comunistas condenava ainda a “declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas”.